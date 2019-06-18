БДТ имени Товстоногова покажет премьеру спектакля "Жизнь впереди"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Народная артистка России Светлана Крючкова исполнит главную роль в спектакле "Жизнь впереди", премьеру которого покажет в среду Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова (БДТ). Это одна из звездных премьер театра в год 100-летия со дня его основания.

"Спектакль "Жизнь впереди" - это притча о "Ноевом ковчеге", в котором спасаются те, кто безнадежно оторвался от родного берега и взывает о помощи. Это история о бегстве из удушающей реальности в мир собственных фантазий, об ужасах прошлого и безграничном восторге перед хрупкой красотой жизни", - представил свой спектакль в беседе с журналистами режиссер-постановщик Роман Мархолиа.

В основу спектакля положен роман Ромена Гари "Вся жизнь впереди", опубликованный под псевдонимом Эмиль Ажар и удостоенный Гонкуровской премии - высшей литературной награды Франции. Светлана Крючкова играет роль бывшей проститутки, а ныне содержательницы детского приюта мадам Розы, которая борется за жизнь, не испытывая никаких иллюзий насчет доброты окружающего мира.

Спектакль "Жизнь впереди" - вторая совместная работа режиссера со Светланой Крючковой на сцене БДТ. В 2015 году к юбилею артистки он поставил спектакль "Игрок" по произведению Федора Достоевского, где актриса играет роль Бабуленьки.

В год 100-летия БДТ художественный руководитель театра Андрей Могучий запланировал три новых спектакля с участием корифеев труппы. Так, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих выступила в спектакле "Волнение", поставленном Иваном Вырыпаевым по его пьесе, написанной специально для Алисы Бруновны. На сентябрь намечена премьера с участием народного артиста СССР Олега Басилашвили. Он сыграет главную роль в спектакле Николая Пинигина по пьесе "Палачи" британо-ирландского драматурга и кинорежиссера Мартина Макдонаха.