Путин поручил включить театр в Ярославле в свод особо ценных объектов культурного наследия

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву до сентября 2019 года подготовить проект указа о включении Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом в среду сообщается на сайте Кремля.

"В целях дальнейшего развития федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова" (город Ярославль) и сохранения художественных традиций театра внесите в установленном порядке проект указа президента Российской Федерации о включении этого учреждения в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в поручении.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщал, что Путин поддержал идею о присвоении драматическому театру в Ярославле такого статуса. По словам губернатора, идея о включении театра в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия появилась в ходе обсуждения возможного объединения Александринского театра и Театра Волкова в Первый национальный театр России.

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Художественный руководитель с 2011 года - заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли.