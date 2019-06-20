В кинотеатрах покажут "Мстители: Финал" с новыми сценами

Версию фильма "Мстители: Финал" с новыми сценами покажут в кинотеатрах. Об этом порталу Comic Book сообщил глава Marvel Studios Кевин Файги.

Как посмотреть "Мстители: Финал" и не запутаться.

Как посмотреть "Мстители: Финал" и не запутаться. Краткое содержание предыдущих фильмов

"Да, это [выход новой версии картины в прокат] произойдет в следующий уикенд", - заявил он. Таким образом, фильм вернется в кинотеатры с 28 июня.

Файги также уточнил в интервью порталу Screenrant, что речь идет о добавлении "удаленной сцены после титров, небольшом посвящении и нескольких сюрпризах".

На данный момент "Мстители: Финал" находится на втором месте в списке самых кассовых фильмов. Согласно данным портала Box Office Mojo, он отстает от "Аватара" Джеймса Кэмерона в мировом прокате примерно на $44 млн. Выход новой версии фильма может помочь ему стать самой кассовой картиной в истории. На данный момент "Мстители: Финал" собрал $2,744 млрд.