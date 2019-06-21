Спектакль-открытие международного фестиваля "КукART" в Петербурге начнется в 4 часа утра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Двадцать пятый международный фестиваль кукольных театров "КукART" откроется в субботу в Петербурге в 4 часа утра - в час начала Великой Отечественной войны. Так организаторы и участники фестиваля отметят День памяти и скорби, который отмечается в России 22 июня.

"Мы однозначно помним то, что принесло самое большое горе в нашу страну, и пытаемся передать эту память другому поколению. И наш первый спектакль в 4 утра на Малой Садовой - это наша дань памяти", - сообщил на встрече с журналистами арт-директор фестиваля Давид Бурман.

Своей сказкой "Сонин секрет" о памяти войны фестиваль откроет Липецкий государственный театр кукол. Это один из 60 спектаклей, вошедших в программу фестиваля. В нынешнем году праздник посвящен 100-летию старейшего в стране Санкт-Петербургского театра марионеток имени Евгения Деммени. В 1942 году в репертуаре этого театра появился антивоенный спектакль "Юный Фриц", с которым артисты выступали на передовой. И случилось так, что кукольники погибли, а куклы уцелели и их вернули в театр.

Юбилею славного коллектива - первооткрывателя многих новаций в этой творческой сфере - будет посвящена научно-практическая конференция "Кукла-марионетка - инновационная форма содействия мира между народами" при участии историков кукольного искусства из Болгарии, Польши, России, Словакии, США.

Участники и персоны

"Фестиваль "КукАRТ" - это серьезный способ объединиться", убежден Давид Бурман, считающий миссией праздника "наведение культурных мостов между людьми и странами". Свои спектакли вместе с россиянами покажут на фестивале театры из Белоруссии, Болгарии, Германии, Испании, Казахстана, Польши, Швеции. Фестиваль не объявляет своих лауреатов, считая, что уже само попадание в программу "КукARTа" является свидетельством высокого профессионализма коллектива. Вместе со столичными коллективами на нем выступят театры из Пскова, Екатеринбурга, Самары, Сургута, Рыбинска, Рязани.

Участником фестиваля станет народный артист России Владимир Машков, который вырос за кулисами Новокузнецкого театра кукол, где работали его родители. На открытии фестиваля он представит именную премию "Золотой Львенок", которая вручается в Новокузнецке на фестивале "Кукла в детских руках" юным артистам.

В Год театра юбилейный "КукАRТ" получил поддержку Фонда президентских грантов. Вход на все спектакли для зрителей свободный. Праздник продлится до конца июня.