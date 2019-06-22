Хайнань учредил престижную международную награду в сфере кино "Золотой кокос"

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Международный кинофестиваль острова Хайнань (МКОХ) объявил об учреждении престижной награды "Золотой кокос", которая будет вручаться за лучшие полнометражный и короткометражный художественные фильмы, а также документальную киноленту. Как сообщили организаторы, денежная часть премии составит 6 млн юаней (примерно $870 тыс.).

Согласно опубликованному заявлению, эта сумма будет распределена между тремя фильмами, которые одержат победу на втором МКОХ, запланированном на 1-8 декабря в городе Санья на южном побережье полуострова. Вручение наград состоится на церемонии закрытия кинофестиваля. Премия будет присуждаться не только произведениям кинематографистов Китая, но и фильмам, снятым ими в сотрудничестве с коллегами из других стран. Предполагается, что такое финансирование станет в будущем еще одним стимулом к производству высококачественных и интересных фильмов.

Как отмечается на сайте кинофестиваля, заявки на участие в конкурсе на получение премии принимаются до 31 августа.

МКОХ впервые проходил на Хайнане с 9 по 16 декабря 2018 года, и он официально объявлен "одним из главных кинофестивалей КНР". Киносмотр проводится при поддержке хайнаньской администрации и с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На первом в истории хайнаньском кинофестивале присутствовали такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан.