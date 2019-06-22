Guardian: Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно вернулся на сцену, впервые выступив перед зрителями после перенесенной два с половиной месяца назад операции на сердце. Об этом сообщила в субботу газета Guardian.

Концерт прошел в пятницу на расположенном в центральной части Чикаго знаменитом стадионе Soldier Field для игры в американский футбол. Выступление состоялось в рамках европейского и североамериканского турне The Rolling Stones под названием No Filter Tour.

По мнению газеты, 75-летний Джаггер во время выступления выглядел "здоровым и энергичным". После исполнения двух песен - Street Fighting Man и Let"s Spend the Night Together - он обратился к аудитории со словами: "Как же здорово вернуться на Soldier Field". Джаггер напомнил, что на этом стадионе группа дает концерты уже в восьмой раз.

4 апреля было объявлено, что Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана в одной из клиник Нью-Йорка. А до этого он сам проинформировал в Twitter своих поклонников о том, что The Rolling Stones откладывают концертный тур по городам США и Канады. В итоге из-за хирургической операции Джаггера группа перенесла даты 17 своих выступлений. Музыканты теперь планируют завершить турне "No Filter Tour" в конце августа.