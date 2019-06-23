В Москве объявили лауреатов кинофестиваля экранизаций "Читка"

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Сериал Егора Анашкина "Зулейха открывает глаза", снятый по одноименному роману Гузель Яхиной, стал победителем первого кинофестиваля экранизаций "Читка" в номинации "Самая ожидаемая экранизация". Церемония закрытия фестиваля прошла в воскресенье в кинотеатре "Космос".

"Читка" - это уникальный фестиваль, потому что это он, наверно, единственный в мире, где дают приз за ожидание, не за результат, а за то, что будет, и в этом есть особенность, связанная с надеждой. Это была единственная номинация, где мы вообще не спорили, единогласно мы решили, что самая ожидаемая экранизация - "Зулейха открывает глаза", - сказал член жюри, режиссер Владимир Котт.

Также в состав жюри, которое возглавил режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк, вошли актриса Алена Бабенко, писатели Алексей Иванов и Александра Маринина.

Самым ярким союзом литературы и кино назвали сразу две картины: "Смерть Тапера" (режиссер Андрей Селиванов, по мотивам рассказа Антона Чехова "Тапер") и "Последняя милая Болгария" (Алексей Федорченко, по мотивам повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца").

Призом за режиссерское прочтение литературного произведения была награждена картина Ирины Холкиной "Carpe Diem" (по рассказу Людвига Ашкенази "Яйцо"), актер Дмитрий Куличков ("Холод", режиссер Максим Иванов, по роману Андрея Геласимова "Холод") был отмечен за актерское прочтение литературного образа.

Специальные дипломы жюри были вручены проекту "Главкнига" (режиссер Алексей Агранович), фильму "Земля Эльзы" (Юлия Колесник), сериалу "Эпидемия" (Павел Костомаров).

Все призы фестиваля

На церемонии открытия 20 июня был вручен специальный приз кинофестиваля "За вклад в искусство экранизации", который получил Глеб Панфилов, работающий над фильмом по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Также специальным призом за первый российский блокбастер, снятый по бестселлеру, был отмечен фильм Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор".

Награды за многолетний вклад в объединение литературы и кино был удостоен гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров. В День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, организаторы также вручили приз "За бесконечный вклад в искусство и культуру нашей родины" народному артисту СССР Василию Лановому.

Фильмом закрытия стала драма Григория Константинопольского "Гроза", снятая по одноименной пьесе Александра Островского.

Программа смотра

Фестиваль экранизаций "Читка" проходил в Москве с 20 по 23 июня. Конкурсная программа киносмотра состояла как из готовых фильмов и сериалов, так и из незаконченных проектов в формате больших презентаций. По словам продюсера фестиваля Антона Калинкина, это сделано для того, чтобы сформировать представление о том, куда движется формат экранизаций.

Кроме показа фильмов на фестивале читали сценарии экранизаций прошлых лет. В читке приняли участие известные российские актеры. На фестивале также прошли питчинги кинопроектов, сериалов и литературных произведений.

Идея проведения фестиваля поддержана департаментом кинематографии Минкультуры РФ, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и департаментом культуры Москвы. Организатором мероприятия выступила компания Red Carpet Studio.