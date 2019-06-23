Российские дизайнеры провели в парке Царского Села показ мод, посвященный Году театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Российские дизайнеры показали в воскресенье свои коллекции посетителям Царскосельского музея-заповедника в рамках проекта "Ассоциации". Театрализованное дефиле прошло на нескольких площадках Екатерининского парка.

В рамках проекта дизайнеры создают коллекции по мотивам летней резиденции русских императоров, посвящая их каждый год новой теме. "2019-й объявлен в России Годом театра, поэтому тема театрализованного дефиле в этот раз - "Царская ложа", - рассказал директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова на пресс-конференции перед показом. Участниками "Ассоциаций-2019" стали Татьяна Парфенова, Леонид Алексеев, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Янис Чамалиди. Постановщик дефиле - известный фэшн-режиссер Сергей Луковский.

Театрализованный показ мод продолжался более пяти часов. Модели демонстрировали платья на специально оборудованном подиуме перед Екатерининским дворцом, у Камероновой галереи, на дорожках парка возле павильона "Эрмитаж". Показы посвящались различным стилям и эпохам, сопровождались чтением стихов и фрагментов прозы, перформансами на тему известных произведений изобразительного искусства.

Татьяна Парфенова представила коллекцию, посвященную четырем чеховским пьесам - "Чайка", "Вишневый сад", "Дядя Ваня", "Три сестры". В ее коллекции - короткие брюки и длинные рубашки и сарафаны с авангардными разноцветными принтами. Частью показа стала композиция с участием моделей в красных трико, которые изображали "Танец" Анри Матисса.

Лилия Киселенко создала коллекцию по мотивам басен Эзопа, Лафонтена, Сумарокова, Крылова. Янис Чамалиди предложил провокационный взгляд на моду и на современного человека - дизайнер считает начало XXI века эпохой глобальных перемен, а происходящие вокруг процессы - новым авангардным театром. Его коллекция в черном цвете представляет собой смешение спортивного и делового стиля, в котором классические жакеты и спортивные брюки сочетаются с провокационными ультракороткими шортами и топами.

Арт-проект "Ассоциации" в Царском Селе проходит с 2009 года, он объединяет историю и современность, классическое и авангардное искусство. Каждый год известные дизайнеры создают коллекции от кутюр на заданную музеем тему. Ранее показы посвящались темам "Война и мир", "Барокко", "Игра в античность", "Готика: новые смыслы" и другим.