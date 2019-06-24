Бессон мечтает, чтобы фильм о катастрофе подводной лодки "Курск" снял российский режиссер

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Французский режиссер, сценарист и продюсер драмы о катастрофе российской атомной подводной лодки "Курск", которая выходит в отечественный прокат 27 июня, Люк Бессон мечтает о том, чтобы российские кинематографисты тоже сняли фильм о "Курске". Об этом он рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Моя самая большая мечта, чтобы российский режиссер мог снять этот фильм, а российский продюсер его спродюсировать, но иногда это невозможно. Неважно, по какой причине. Я очень рад, что мы рассказали эту историю, и надеюсь, ничего не напутали, ведь мы не русские, но очень старались не допускать странностей", - сказал он.

Бессон также отметил, что для того, чтобы как можно более реалистично показать все события, сценарист фильма провел несколько недель в России. "Я же знаю, как бывает, например, когда американцы приезжают снимать в Париж и изображают французов в беретах и с багетом. Конечно, мы смеемся, потому что выглядим совсем не так. Но они продолжают нас так показывать. Я надеюсь, что мы подобной ошибки не допустили в отношении русских. Наш сценарист ездил в Россию и провел там несколько недель, стремясь запечатлеть истинную натуру местных жителей и передать это в сценарии. Мы старались быть очень осторожными в этом плане и хотели отдать должное русским людям, их достоинству", - добавил он.

Фильм (производство - Бельгия, Люксембург) о катастрофе российской атомной подводной лодки "Курск" в Баренцевом море в августе 2000 года снял датский режиссер Томас Винтерберг по мотивам книги Роберта Мура "Время умирать: нерассказанная история трагедии "Курска", вышедшей в 2002 году. Главные роли в картине исполнили Колин Ферт, Леа Сейду и Маттиас Шонартс. Продюсером ленты выступила компания EuropaCorp Люка Бессона. В европейский прокат фильм вышел в 2018 году.