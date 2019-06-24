Международный кинофестиваль визуальной антропологии "Камера-посредник" откроется в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московский международный фестиваль визуальной антропологии "Камера-посредник" откроется во вторник в Центре документального кино, сообщила ТАСС программный директор фестиваля, сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Елена Данилко.

"Фестиваль существует уже давно, в этом году он пройдет в восьмой раз. Каждый раз присылается все больше и больше фильмов, в этом году их было более 200, мы выбрали всего 20. Информационная и основная программа включают 11 фильмов, 10 показов и специальный показ в Московском доме национальностей. У нас две площадки: Центр документального кино, где пройдет открытие фестиваля, и Государственная Третьяковская галерея, в которой будет показана основная программа полностью", - сказала собеседница агентства.

Основную программу откроет фильм "Свежая стрижка" режиссера и исследователя Эмилиу Домингуса из Бразилии, посвященный местам встречи молодежи пригородов Рио-де-Жанейро - парикмахерским. Его покажут в Центре документального кино на Зубовском бульваре 25 июня в 18:30. Также будут показаны фильма Марии Девуйст из Бельгии "Когда ветер колышет пшеницу", "Белые крылья" Томаса Бартельса из Германии, "Мор Вось: коллективное моление" Лииво Нигласа из Эстонии, "Жены" профессора антропологии Лисбет Хольтедаль из Норвегии, "Бе жам бе: и это не конец..." Каролины Парьетти из Франции и швейцарца Сиприана Понсона, "Храм Кали наизнанку" Дипеша Харела и Фроде Сторааса (Непал - Норвегия), "Мотылек" Махди Заманпура Киасари из Ирана, и "Ремейк "Лета" француженок Магали Брагар и Северины Энжольра. Они будут показаны с 26 по 30 июня в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

В информационную программу также вошел фильм "Стоянка на дороге ветра" Наталии Харламовой из России, посвященный тувинке, селящейся на чабанской стоянке своего умершего отца. Фильм "Я вернусь" Орзумурода Шарипова из Таджикистана и социолога Галины Родионовой, рассказывающий об оказавшемся под угрозой изоляции накануне зимы таджикском кишлаке, будет показан в Московском доме национальностей 26 июня.

В мае 2019 года состоялись онлайн-показы девяти фильмов-участников конкурса дебютантов "Камеры-посредника". "Мы специально выбрали такой формат, чтобы расширить нашу аудиторию, потому что очень часто слышали, что наши фильмы невозможно посмотреть где-нибудь в Самаре, в Уфе, Перми и Екатеринбурге - такую возможность мы предоставили. На основе зрительского голосования были определены победители конкурса дебютов", - рассказала Данилко.

Его победителями стали "Хозяин" Мирчи Сорин Альбутиу из Румынии, "Нани" Романа Штокера из Швейцарии и "Хлоя, запятая..." Хлои Гэйро и Андреанны Мартен из Канады.

Что такое визуальная антропология

Визуальная антропология как направление кинематографа развивалась в русле документального кино и социальной антропологии - исследовании и описании человеческих сообществ. Создатели антропологических фильмов используют одновременно язык кинематографии и метод включенного наблюдения, свойственный антропологам-полевикам. Задача антропологического кино - это создание экранного диалога и втягивание зрителей в жизнь появляющихся на экране сообществ. По мнению Елены Данилко, современная антропология становится все более диалогичной, рефлексивной и направленной на взаимодействие изучаемого сообщества с исследователем, что находит отражение в творческом подходе авторов антропологических фильмов.

В 2019 году фестиваль проходит при поддержке Гете-Института в Москве, посольства Эстонии, посольства Франции и Французского института в России и Бразильского культурного центра.