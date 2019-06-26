Власти Кубани будут компенсировать до 20% затрат отечественным кинопроизводителям

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли законопроект о поддержке кинематографии. Отечественные кинопроизводители, снимающие фильмы на территории региона, получат компенсацию до 20% затрат, сообщила пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края.

"На сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении изменения в закон "О кинематографии в Краснодарском крае". Частичное финансирование производства национальных фильмов за счет средств краевого бюджета будет составлять не более 20% от фактически понесенных организациями кинематографии на территории Краснодарского края затрат", - говорится в сообщении.

Спикер краевого заксобрания Юрий Бурлачко в ходе сессии уточнил, что частичное финансирование производства фильмов на локациях Краснодарского края может стать серьезным аргументом для многих продюсеров при выборе места для натурных съемок. "У нас есть много конкурентных преимуществ. И для этих целей трудно найти более привлекательный регион. Теперь добавится и преимущество финансовое", - приводит пресс-служба его слова.

В департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона ТАСС сообщили, что администрация Краснодарского края будет оказывать кинопроизводителям, выбравшим кубанские локации, максимально возможное содействие, такое же, какое оказывается при реализации любых интересных для региона инвестиционных проектов. "Обязательным условием поддержки станет участие в съемках фильмов кинокомпаний Краснодарского края, которые предоставят необходимое оборудование, съемочные группы и будут проводить кастинги среди жителей Кубани для участия в эпизодических и массовых сценах фильмов", - пояснил ТАСС заместитель руководителя краевого департамента Виталий Воронов.

"Мы готовы всячески поддерживать киноиндустрию в крае, работать над привлечением кинопроектов в наш регион и серьезно заниматься обучением творческих кадров для киноиндустрии. Мы очень хотим, чтобы творческие люди в дальнейшем оставались на Кубани и развивали свои таланты именно здесь", - резюмировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

История вопроса

Как пояснил ТАСС Воронов, меры господдержки кинематографа разрабатывались на Кубани еще с 2018 года, после того, как председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рекомендовал регионам проработать возможность возмещения части затрат кинопроизводителям. Подобный опыт применятся в Калининградской области с 2012 года, он и лег в основу рекомендаций правительства.

"Такие меры позволят региону увеличить объем производства национальных фильмов, количество местных кинокомпаний, туристический поток и, как следствие, налоговые поступления", - резюмировал заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

На Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем 6-8 июня, власти Краснодарского края провели сессию, посвященную киноиндустрии, на которой представили разнообразные локации региона и рассказали о том, какие меры господдержки кинопроизводителей разрабатываются на Кубани.