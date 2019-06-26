В Самаре установили мемориальную доску автору проекта "Пять Великих скрипок" Когану

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Мемориальная доска скрипачу-виртуозу Дмитрию Когану, создателю всемирно известного проекта "Пять Великих скрипок", установлена на фасаде здания Самарской государственной филармонии, сообщило правительство Самарской области.

Коган возглавлял Самарскую филармонию в 2011-2013 годах. За время работы в Самаре он создал камерный оркестр Volga Philharmonic и реализовал проект "Пять Великих скрипок", играя на инструментах великих европейских мастеров: Амати, Гварнери, Страдивари, Гваданини и Вильома.

"Талантливый музыкант, активный общественный деятель, человек, создавший Volga Philharmonic, Дмитрий Павлович Коган навсегда остался в памяти самарцев. Открытие мемориальной доски на фасаде филармонии - это важное событие, и мы благодарны всем, кто имел к этому отношение", - приводятся в сообщении слова врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова.

Автором мемориальной доски является самарский скульптор Карен Саркисов. На ней изображен Коган, играющий на скрипке, с указанием лет, которые он провел в Самаре в качестве руководителя филармонии.

Коган выступал в самых престижных концертных залах мира. Был солистом Московской государственной академической филармонии. Умер в 2017 году в возрасте 38 лет, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.