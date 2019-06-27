В Великобритании открылся музыкальный фестиваль Гластонбери

ЛОНДОН, 27 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Гластонберийский музыкальный фестиваль (привычно именуемым Гластонбери), открывшийся в среду в графстве Сомерсет, совпал по времени с приходом в Великобританию первой в этом году волны настоящей жары. Если в первый день музыкального форума, традиционно проходящего в течение пяти дней на полях своего основателя, британского фермера Майклу Ивису, столбик термометра поднимался до 25 градусов, то в последующие четыре, как прогнозируют синоптики, он достигнет 28 и даже, возможно, 30 градусов Цельсия.

За пять дней нафестивале пройдет 2800 представлений на 79 сценах. Наиболее популярным исполнителям предоставляется возможность выступить на сцене под названием "Пирамида".

Участниками Гластонбери-2019 в последние три дня станут рэпер Stormzy, группы The Killers и The Cure. Кроме них, "Пирамида" соберет таких музыкантов как Лиам Галлахер, Кайли Миноуг, Джанет Джексон, Майли Сайрус, Джордж Эзра, Хозиер, Лорин Хилл, группы Vampire Weekend, Bastille и других.

Ожидается, что в этом году Гластонбери соберет более 200 тыс. любителей музыки, которые рассредоточатся по многочисленным зрительским зонам на территории "Достойной фермы" (Worthy Farm) Ивиса, занимающей площадь в более чем 360 га.

Первых гостей форума в среду встречал сам 83-летний хозяин фермы. В 2018 году фестиваль не проводился: Ивис думает и о сохранении своих полей, поэтому примерно раз в пять-шесть лет дает им "отдохнуть" от многотысячного фестиваля.

Первый фестиваль был организован еще в 1970 году. Тогда билет на него стоил £1 вместе с бесплатным предоставлением зрителям фермерского молока, а теперь - £248 плюс еще £5 за услуги бронирования.