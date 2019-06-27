"Машина времени" представила свою биографию "Полвека в движении"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Музыканты "Машины времени" и журналист Михаил Марголис представили биографию коллектива под названием "Машина времени. Полвека в движении: настоящая история главной рок-группы страны".

"Прошло 10 лет с выхода прошлой книги о "Машине времени". Эти 10 лет были для группы очень показательными: буквально как за 50 лет у "Машины времени" есть определенная синусоида, так и за 10 лет эта синусоида повторилась с условной опалой и взлетами. Главное, что "Машина времени" - это отражение российского социума во все десятилетия, что она существует. Это я пытался в книге отразить", - сказал Марголис на пресс-конференции в ТАСС.

Основатель и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич признался, что "от начала до конца как готовый продукт книгу еще не листал". "Во всяком случае могу с удовлетворением сказать, что в отличие от некоторых книг, написанных про нас, эта книга, пожалуй, наиболее объективна, наиболее точная по фактам, по датам. Мне нравится, что Михаил старается просто фиксировать события, не давая им свою оценку, старается их излагать максимально близко к тому, как это происходило", - отметил он.

Книга вышла в издательстве "Бомбора" тиражом 4 тыс. экземпляров. Для написания книги Марголис провел много часов за разговорами с бывшими и нынешними участниками "Машины времени". Из первого издания заимствованы части бесед с музыкантами, которых уже нет в живых. "Если перейти на музыкальный язык, то эта книга - двойной альбом", - отметил журналист.

Читатели узнают, как создавались главные хиты группы, какой альбом не нравится музыкантам, а также какой период в истории группы считают лучшим. Издание сопровождает большое количество архивных фотографий.

"Машина времени" основана в 1969 году в Москве. Основателем, бессменным участником и автором большинства текстов песен коллектива является Андрей Макаревич. Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Наибольшую популярность получили, в частности, композиции "Поворот", "Однажды мир прогнется под нас", "Синяя птица", "Мой друг", "Он был старше ее" и "Пока горит свеча". 29 июня группа даст концерт к 50-летию на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.