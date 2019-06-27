"Машина времени" осенью переиздаст свои хиты на виниле

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рок-группа "Машина времени" осенью 2019 года выпустит на виниле переиздание своих главных хитов за полувековую историю коллектива. Об этом сообщил ТАСС в четверг основатель и лидер группы Андрей Макаревич.

24 мая, за несколько дней до официального юбилея группы 27 мая, музыканты представили на цифровых платформах подборку из 61 переизданной композиции.

"Все хотят тяжелый винил с качеством HD, так что пластинка выйдет осенью. То, что она будет, уже нет никаких сомнений", - подчеркнул музыкант.

По словам Макаревича, релиз готовит звукозаписывающая фирма Sintez, как и предыдущие альбомы группы. Виниловые пластинки будут заказаны на фабрике в Германии, куда "очень большая очередь из всяких "Битлов", "Роллингов" и прочих со всего мира".

Группа "Машина времени" была основана в 1969 году в Москве. Основателем, бессменным участником и автором большинства текстов песен коллектива является Андрей Макаревич. Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Наибольшую популярность получили, в частности, композиции "Поворот", "Однажды мир прогнется под нас", "Синяя птица", "Мой друг", "Он был старше ее" и "Пока горит свеча".

29 июня группа даст концерт к 50-летию на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.