Певцы из России и Греции стали победителями конкурса Чайковского в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Вокалисты из России и Греции удостоены первой премии и золотой медали ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Петербурге в номинации "сольное пение". Это решение жюри объявило около полуночи после завершения финальных прослушиваний на Новой сцене Мариинского театра, передает корреспондент ТАСС.

Победительница из России - самая молодая из финалистов 21-летняя Мария Баракова - окончила Новосибирский музыкальный колледж и поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных. С 2017 года - артистка Молодежной оперной программы Большого театра.

Второй победитель - Александрос Ставракакис - выпускник Афинской консерватории, был удостоен стипендии Марии Каллас, продолжил обучение у Людмилы Ивановой и Маттиаса Хеннеберга в Дрезденской академии музыки. В 2016-2018 годах был артистом Молодежной программы Дрезденской оперы. В нынешнем сезоне стал солистом оперной трупы Большого театра России.

Финалисты выступали в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Михаила Синькевича.

"Я благодарю всех организаторов и замечательное жюри за хорошую работу", - сказа председатель жюри Сара Биллингхерст-Соломон. Особые поздравления она адресовала лауреатам.

Как сообщила председатель жюри, в память о выдающимся певце Дмитрии Хворостовском принято решение учредить приз его имени для перспективных молодых певцов. Первым обладателем этой награды стал москвич Владислав Куприянов.

Второе место и серебряную медаль жюри присудило Ким Гихун из Республики Корея и Айгуль Хисматуллиной из России. Третье место и бронзовая медаль - у россиянина Миграна Агаджаняна и Марии Мотолыгиной.

Четвертая премия присуждена Ангелине Ахмедовой из Узбекистана, Оксане Майоровой из России, а также монгольскому певцу Анхбаяру Энхболду.