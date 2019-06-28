Группа "Машина времени" проведет юбилейный концерт без звездных гостей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Музыканты российской рок-группы "Машина времени" не приглашали для участия в московском концерте к 50-летию коллектива его бывших участников и коллег по сцене. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.

"Машина времени" даст юбилейный концерт 29 июня на стадионе "Открытие-Арена".

"Нет, в этот раз - нет, - ответил основатель коллектива Андрей Макаревич на вопрос об участии бывших музыкантов группы и коллег. - Это стало общим местом, дежурным блюдом. Все так делают, получается невыразимо скучно и предсказуемо".

Бас-гитарист "Машины времени" Александр Кутиков уточнил, что группа уже делала такие сборные концерты на 30- и 40-летие.

Макаревич признался, что более всего желает, "чтобы 29 июня над Москвой весь день стояла теплая и солнечная погода", "а на стадион "Открытие" пришло много людей, и царила прекрасная атмосфера".

"Об остальном позаботимся сами. Сделаем отличный звук, сцену, экраны. И всякие интересные штуки придумаем. Уже придумали", - заметил он.

Группа "Машина времени" была основана в 1969 году в Москве. Основателем, бессменным участником и автором большинства текстов песен коллектива является Андрей Макаревич. Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Наибольшую популярность получили, в частности, композиции "Поворот", "Однажды мир прогнется под нас", "Синяя птица", "Мой друг", "Он был старше ее" и "Пока горит свеча".