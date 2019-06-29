Группа "Машина времени" отметила полувековой юбилей в Москве

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Рок-группа "Машина времени" в субботу дала главный концерт тура в честь своего 50-летия - в родном городе, Москве. В соответствии с датой празднование получилось масштабным - с главными хитами и на стадионе "Открытие-Арена", передает корреспондент ТАСС.

"Ну, давайте, поздравляйте нас с праздником", - шутливо обратился основатель и бессменный лидер "Машины времени" Андрей Макаревич к зрителям.

"На самом деле, спасибо всем, кто вчера вечером постарался, и общими усилиями мы приостановили дождь", - добавил он. Действительно, ровно на время концерта на северо-западе столицы прекратились осадки, заливающие город уже несколько дней.

Одной из первых песен стал "День рождения". В честь юбилея изменили "15 к 30", написанную к 15-летию группы и 30-летию Макаревича. "Если поменять пару числительных, то все подходит, и теперь она называется "50 к 65", - объявил автор. "Я еще вам не спел о главном, я надеюсь об этом спеть", - намекнули музыканты на то, что история группы не остановится и на этой большой цифре.

"Поворот" давай!

Между давно знакомыми "Спускаясь к великой реке", "Три окна", "Место, где свет", "Наш дом" и представленными менее года назад "Все корабли сегодня вернутся домой" и "То, что всегда с тобой" то и дело слышались крики "Поворот" давай!", "Свечу" давай!". "Спокуха! "Поворот" споем и закончим?" - пошутил Макаревич.

"Нам сложно было придумать программу для такого дня, чтобы все остались довольны. Поэтому мы решили перемешать песни старые с песнями не очень старыми и песни доисторические с песнями новыми", - постарался успокоить поклонников лидер "Машины".

Фанатам действительно не о чем было беспокоиться. "Закон драматургии требует, чтобы к финалу песни становились веселее и веселее. Я знаю, что многие хотят, чтобы они становились древнее и древнее", - отметил Макаревич, и группа заиграла долгожданные "Марионетки", "За тех, кто в море", "Синяя птица" и, конечно, "Поворот".

На бис Макаревич и выступающие с ним уже сорок лет бас-гитарист Александр Кутиков и барабанщик Валерий Ефремов оставили "Не стоит прогибаться под изменчивый мир" и "Пока горит свеча", а под "Я сюда еще вернусь" окончательно скрылись за кулисами.

В рамках масштабного юбилейного турне "Машина времени" уже проехала юг России, Урал, Дальний Восток, Сибирь, выступила в городах Казахстана. После столицы группе предстоят выступления в Сочи, Нижнем Новгороде, Ярославле и Санкт-Петербурге, в странах Прибалтики, в Израиле, Белоруссии, Украине и Молдавии.