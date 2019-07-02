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Премия "Оскар"

Российский режиссер Сергей Дворцевой вошел в состав Американской киноакадемии

Он будет участвовать в выборе претендентов и победителей премии "Оскар"
Сергей Дворцевой Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Дворцевой
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 2 июля. Российский режиссер Сергей Дворцевой стал членом Американской академии киноискусств. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Дворцевой, снявший фильмы "Хлебный день" и "Айка", будет участвовать в выборе претендентов и победителей премии "Оскар". Помимо него в состав киноакадемии вошли певица Леди Гага, получившая статуэтку в 2019 году за песню к фильму "Звезда родилась" (A Star Is Born), актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука, и актриса Элизабет Мосс, исполнившая главную роль в сериале "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale).

Всего в 2019 году в состав киноакадемии были включены 842 человека из 59 стран.

В 2019 году премию "Оскар" в самой престижной номинации "Лучший фильм" завоевала кинолента "Зеленая книга" (Green Book).

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