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Труппа Волковского театра обратилась в Минкультуры в поддержку худрука

В послании артистов утверждается, что конфликт между директором и художественном руководителем неразрешим

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Труппа Российского государственного академического театра драмы имени Волкова направила письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликтной ситуации, которая сложилась между ним и директором театра Алексеем Туркаловым. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

В письме, подписанном артистами, утверждается, что "конфликт между директором и художественном руководителем неразрешим". "Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит вас принять решение в его пользу", - говорится в обращении.

В свою очередь Марчелли сообщил ТАСС, что "по сути, труппа обратилась с просьбой уволить директора". "Поддержать меня - это значит уволить директора", - сказал он.

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