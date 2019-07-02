Труппа Волковского театра обратилась в Минкультуры в поддержку худрука

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Труппа Российского государственного академического театра драмы имени Волкова направила письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликтной ситуации, которая сложилась между ним и директором театра Алексеем Туркаловым. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

В письме, подписанном артистами, утверждается, что "конфликт между директором и художественном руководителем неразрешим". "Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит вас принять решение в его пользу", - говорится в обращении.

В свою очередь Марчелли сообщил ТАСС, что "по сути, труппа обратилась с просьбой уволить директора". "Поддержать меня - это значит уволить директора", - сказал он.