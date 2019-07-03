Фильм "Песни Линшуй" о Хайнане удостоился награды на кинофестивале в Ейске

ХАЙКОУ /Китай/, 3 июля. /ТАСС/. Совместный российско-китайский фильм "Песни Линшуй" (Lingshuiyao) об острове Хайнань, межличностных и межнациональных отношениях удостоился почетной награды на кинофестивале "Провинциальная Россия" в Ейске. Об этом сообщил информационный портал "Хайнаньван".

По мнению жюри, кинокартина удачно отобразила характер и быт местных жителей, запечатлев наиболее живописные пейзажи и самые впечатляющие природные ландшафты острова. Не менее высокую оценку получил и романтический сюжет фильма. Среди зрителей даже прозвучали предложения снять продолжение фильма.

Съемки картины начались в 2018 году на Хайнане, а через год в России и в Китае состоялась премьера. Действия разворачиваются в конце 80-х годов прошлого века в хайнаньском уезде Линшуй. Фильм повествует о романтических отношениях китайского юноши Чжэн Юйцзе и российской студентки Анны. Как отмечают кинокритики, фильм "Песни Линшуй" может считаться "своеобразной презентацией туристических ресурсов острова".

Режиссеры картины - Андрей Мышкин и Цзян Лю. Продюсером с российской стороны стал генеральный секретарь Союза кинематографистов России, президент международного кинофестиваля "Амурская осень" Сергей Новожилов.