Актер "Игры престолов" Том Влашиха будет ведущим Дрезденского оперного бала в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Немецкий актер Том Влашиха, получивший международную известность благодаря роли в популярном телесериале "Игра престолов", станет ведущим Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге 31 августа. Об этом журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС в среду сообщил художественный руководитель Дрезденского бала профессор Ханс-Йоахим Фрай.

"Будет два ведущих. Это Том Влашиха, суперзвезда сериала "Игра престола". Он сам из Дрездена, и его отец был оперным певцом, который выступал в Дрезденской Опере Земпера. Он учил русский язык в школе и будет очень рад быть здесь в России на этом мероприятии. Вместе с ним [мероприятие] будет вести [российская телеведущая] Оксана Федорова", - сказал Фрай.

Одно из главных светских музыкальных мероприятий Европы Петербург примет впервые. Праздник будет проходить в Михайловском театре в формате большого гала-шоу, встречать гостей на красной ковровой дорожке будут на площади Искусств. Фрай отметил, что в событии примут участие итальянский дирижер Массимо Дзанетти, звезда немецкой оперы Надя Михаэль, американский тенор Стивен Гулд, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, а также народные артисты России Игорь Бутман и Сергей Ролдугин.

Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году и проводился до начала Второй мировой войны. В 2006 году, в честь 800-летия с момента основания Дрездена, бал был возрожден и с тех пор проводится ежегодно. Почетными гостями события в разные годы были королева Швеции Сильвия, актеры Катрин Денев, Тиль Швайгер, Жерар Депардье, Кристофер Ли. На одном из балов - в 2009 году - Россию представлял Владимир Путин.