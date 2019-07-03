Театральный фестиваль "Толстой" открывается в "Ясной поляне"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Толстой", на котором с 4 по 7 июля будут представлены постановки из России, Абхазии, Болгарии, Латвии и Китая, в четвертый раз пройдет в музее-усадьбе Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" и на других площадках Тулы.

"Наш фестиваль с полным правом можно назвать событием года в Ясной Поляне. В этом году мы соединили в программе мероприятия для аудитории разных возрастов - спектакли, прогулки, квесты, сеансы рисования, творческие встречи. Теперь на фестиваль можно приехать всей семьей, и мы рады, что он становится семейным событием, пространством для общения детей и родителей", - сказала ТАСС директор музея Екатерина Толстая.

Среди постановок 2019 года - три версии "Анны Карениной".

В рамках фестиваля состоятся показы спектакля "Хаджи-Мурат" Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума и постановка "Дьявол" Краснодарского молодежного театра. Среди представлений для детской аудитории - квест режиссера Александры Ловянниковой по "Войне и миру", спектакль "Гусенок" Тульского театра кукол и саунд-драма "Детство" режиссера Алексея Размахова.

По словам Толстой, некоторые из спектаклей, показанных на фестивале, продолжают жить в течение сезона. "Например, "Зеленая палочка", созданный специально для фестиваля в 2017 году, повторялся потом в июле и августе. Аудиоспектакль режиссера из Тулы Евгения Маленчева "Война и мир" второй год подряд будет идти в дни фестиваля. Надеемся, что проекты этого года саунд-драма "Детство" или детский квест "Война и мир" тоже сохранятся", - поделилась она.

Как рассказала директор музея, отборочная комиссия фестиваля отсмотрела огромное количество заявок. "Сейчас мы понимаем: все, что не попало на фестиваль этого года, может составить основу программы следующего, юбилейного "Толстого", - подчеркнула Толстая. Впервые "Толстой Weekend" прошел в 2016 году. Идея фестиваля принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Он входит в топ-200 лучших событий 2019 года Национального календаря событий и включен в план Года театра России.