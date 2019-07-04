Тарантино не исключает, что "Однажды в Голливуде" может стать его последним фильмом

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Картина "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood) может стать последним художественным фильмом в творческой карьере режиссера Квентина Тарантино. Об этом сообщает журнал GQ .

"Я думаю, что в плане фильмов, предназначенных для показа в кинотеатрах, я добрался до конца пути", - цитирует издание 56-летнего Тарантино. "Я представляю себе, как буду писать книги или начну сочинять для театра", - продолжал режиссер. "Я просто считаю, что отдал кинофильмам все, что только мог", - добавил он.

Как напоминает GQ, Тарантино в прошлом неоднократно признавался, что подумывает о завершении творческой карьеры, и ставил себе задачу снять ровно десять лент. "Однажды в Голливуде" является его девятой режиссерской работой, предназначенной для проката в кинотеатрах, уточняет журнал.

После выхода на широкий экран ленты "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds, 2009) Тарантино в шутку предположил, что его уход из кинематографа может состояться и раньше, если критики и публика восторженно примут "Однажды в Голливуде". "Если его действительно хорошо примут, то, возможно, я не дойду до десяти [картин]. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! - приводит журнал слова режиссера.

Актер Брэд Питт, сыгравший в фильме "Однажды в Голливуде", заявил GQ, что режиссер не блефует. "Я считаю, что он предельно серьезен. Я откровенно посетовал на это, но он четко рассчитывает тот момент, когда он почувствует, что с режиссурой пора заканчивать. У него есть другие планы, и нам не придется прощаться с ним надолго", - считает Питт.

Мировая премьера фильма "Однажды в Голливуде" состоялась на Каннском кинофестивале. События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Фильм рассказывает историю экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт.

Квентин Тарантино приобрел мировую славу после выхода картины "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction) в 1994 году. В числе его работ фильмы "Бешеные псы" (Reservoir Dogs 1992), "Джеки Браун" (Jackie Brown, 1997), "Убить Билла" (Kill Bill: Vol. 1, 2003; Kill Bill: Vol. 2, 2004), "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds, 2009) и "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012). Шесть его лент входят в список "100 лучших фильмов всех времен и народов" по версии журнала FHM.