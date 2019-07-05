Умер член президиума Академии художеств Виктор Ванслов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Академик, член президиума Российской академии художеств (РАХ), заслуженный деятель искусств РФ Виктор Ванслов умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе РАХ.

"Президиум, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств и весь коллектив Российской академии понесли тяжелую утрату. 4 июля 2019 года на девяносто седьмом году после тяжелой болезни ушел из жизни Виктор Владимирович Ванслов - академик, член президиума РАХ, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор", - сказали в пресс-службе.

Ванслов умер в реанимации одной из столичных больниц.

"Практически до последних дней жизни он активно участвовал в работе президиума Академии художеств. Виктор Владимирович всегда выступал ярко и образно, последний раз - в апреле. Обладая острым аналитическим умом, прекрасной памятью, он находил слова, которые буквально впечатывались в сознание окружающих, а коллеги по Академии художеств потом не раз цитировали его выступления", - добавили в РАХ.

Ванслов родился 16 мая 1923 года в Вятке. В 1944 году окончил литературный факультет Барнаульского педагогического института, в 1948 году - теоретико-композиторский факультет Московской консерватории. В 1946-1947 годах учился в аспирантуре Института философии АН СССР. Он начинал как преподаватель музыкально-теоретических дисциплин в училище при Московской консерватории и эстетики в Консерватории; выступал как лектор по эстетике и критик в области музыкального театра Всероссийского театрального общества (ВТО).

"Однако большую часть своей жизни Виктор Владимирович посвятил деятельности Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР, затем Российской академии художеств. Здесь он проработал в общей сложности свыше 50 лет, из которых ровно половину - 25 лет - возглавлял институт", - отметили в пресс-службе.

Награды и библиография

Ванслов был членом Союза композиторов СССР, Всероссийского театрального общества, Союза художников СССР, академиком Международной академии культуры и искусства, Международной академии авторизованного образования. Обладателем почетного звания "Доктор Хонорис Каза" Академии музыкального, танцевального и изобразительного искусства города Пловдив (Болгария). Среди его наград - золотые медали Академии художеств, медаль "За заслуги перед Академией художеств", благодарность президента РФ, диплом "Имя в науке" Сократовского общества Великобритании, премия правительства города Москвы в области литературы и искусства.

Публицист, автор более 50 книг и свыше 500 научных исследований в основополагающих областях гуманитарных наук - эстетике, философии, искусствознании, истории музыки и хореографии. В его библиографии работы "О балете", "Эстетика романтизма", "Что такое искусство", "Опера и её сценическое воплощение", "Хореограф Юрий Григорович", "Живая память. Мемуары" и многие другие.