Фестиваль русской оперы с мировыми звездами планируют организовать в усадьбе "Царицыно"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" планирует организовать ежегодный фестиваль русской оперы в усадьбе "Царицыно". В нем могут принять участие оперные звезды мирового масштаба, заявил генеральный директор - художественный руководитель театра Дмитрий Бертман в ходе Московского урбанистического форума.

"У нас есть план сделать международный фестиваль в потрясающем месте в Москве - в усадьбе "Царицыно", где находится Екатерининский дворец. Сделать там оперный фестиваль, на который бы приезжали международные звезды. Фестиваль русской оперы", - сказал он.

Бертман добавил, что связи столицы могут помочь привлечь на фестиваль звезд мирового масштаба. По его словам, это может быть ежегодное мероприятие. По его словам, сейчас также обсуждается возможность проводить спектакли в музеях столицы.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В 2019 году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, повышающие качество жизни в городской среде. Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.