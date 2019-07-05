Фокин надеется, что Театр Волкова возглавит худрук, который объединит коллектив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин считает, что новым руководителем Российского государственного академического театра драмы имени Волкова должен быть назначен человек, который сможет объединить коллектив и поставить перед ним новые цели. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал провести проверку в театре имени Волкова, где произошел конфликт между художественным руководителем Евгением Марчелли и директором театра Алексеем Туркаловым. В пятницу стало известно, что министр освободил Туркалова от выполнения обязанностей директора театра и объявил выговор Марчелли. Позже режиссер заявил, что написал заявление об уходе.

"То, что Марчели решил уйти, я считаю, для него это правильное решение - он морально устал... Для театра это, конечно, потеря, но, с другой стороны, у театра сейчас, когда расчищено поле, что называется, есть возможность примириться, объединиться. Главное сейчас - очень точно выбрать нового руководителя. Если министерство культуры выберет руководителя, который сможет объединить коллектив, поставить новые художественные задачи, то все будет нормально", - сказал Фокин.

При этом он подчеркнул, что конфликт между экс-худруком театра Евгением Марчелли и бывшим директором театра Алексеем Туркаловым не вызван имевшим место планом объединения театров. По его словам, конфликт начался задолго до проекта объединения.

Ранее Фокин был одним из инициаторов объединения Александринского театра (Санкт-Петербург) и Театра им. Волкова (Ярославль) в Первый национальный театр России. Решение находилось на рассмотрении у Министерства культуры РФ, однако премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился приостановить слияние театров и поручил провести широкое общественное обсуждение этого вопроса. Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин выступал против объединения театров.

О будущем Марчелли

По мнению Фокина, Марчелли как талантливый режиссер будет востребован в других театрах. Такого же мнения придерживается художественный руководитель Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, народный артист России Рудольф Фурманов.

"Марчелли найдет себе работу. Он может возглавить петербургский театр или театр в Москве", - сказал Фурманов ТАСС.

При этом Фурманов подчеркнул, что первая скрипка в руководстве театром должна принадлежать художественному родителю. "Главным действующим лицом должен быть режиссер, худрук, он хозяин театра... А худрук берет на работу исполнительного директора или сам является худрук-директор, как Олег Павлович Табаков - только так", - считает Фурманов.