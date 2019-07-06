Абхазский театр имени Искандера представил постановку "Хаджи-Мурат" на фестивале "Толстой"

ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Показ спектакля "Хаджи-Мурат" по одноименной повести Льва Толстого, который поставил Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера из Сухума, состоялся в субботу в рамках четвертого международного театрального фестиваля "Толстой".

"По-моему, "Хаджи-Мурат" - недооцененный шедевр Толстого, нашим спектаклем мы хотим показать, что мир этого произведения не ограничивается только тем, что в нем непосредственно описано, этот мир должен охватывать личность самого Толстого", - рассказал ТАСС директор театра Ираклий Хинтба.

По его словам, в спектакле присутствует сам автор повести. "Есть такой персонаж - сочинитель, который придумывает эту историю. Здесь очень много отсылок к личности Толстого, к его внутреннему миру, взглядам на жизнь, ценностям", - пояснил собеседник агентства. Режиссером выступил Адгур Кове, главную роль сыграл Осман Абухба.

Хинтба считает, что повесть сложна для сценической обработки, так как в ней мало действия и большое количество описаний. "В спектакле очень мало текста, он построен на образах, на метафорах, на каких-то интересных ассоциациях, которые могут возникать у зрителей. Здесь больше пластики, больше намека, чем непосредственного действия и слов. Но слово, безусловно, звучит, но выборочно и точно, абсолютно попадает в настроение спектакля и повести", - отметил директор театра.

В третий день фестиваля гости также смогли присутствовать на читке по ролям второго акта пьесы Толстого "Плоды просвещения", которую представили артисты Национального театра Китая. Кроме того, состоялся показ пластического спектакля "Воскресение" московского Государственного театра киноактера. Режиссер-хореограф Сергей Землянский вместе с художником-постановщиком Максимом Обрезковым выстроили события не в хронологическом порядке, а показали воспоминания главного героя Дмитрия Нехлюдова.

Нехлюдова играет Глеб Ворошилов. По задумке авторов, он имеет альтер эго в лице Александра Ведменского. У Екатерины Масловой также есть светлая сторона (Екатерина Мирошкина) и темная (Гульнара Сабитова). Несмотря на дождь, продолжавшийся на протяжении всего спектакля, открытый зрительный зал оставался полным.

О фестивале

Впервые "Толстой Weekend" прошел в музее-усадьбе в 2016 году, в 2019-м слово weekend было убрано из названия из-за увеличения длительности фестиваля: он проходит с 4 по 7 июля. Идея мероприятия принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Он входит в перечень 200 лучших событий 2019 года Национального календаря событий и включен в план Года театра России.

Фестиваль проходит также в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры РФ. Партнерами фестиваля выступают информационное агентство ТАСС и компания "Ростех".