На ВДНХ представят картины Поленова и Репина

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Коллекцию Ульяновского областного художественного музея, включающую редкие картины знаменитых русских живописцев, а также керамику, расписанную Пабло Пикассо, представят в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ в Москве по программе межмузейного обмена "Резидент". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Посетители увидят пейзаж Василия Поленова (1844-1927) под названием "Пруд в Веле", портрет литератора и коллекционера предметов искусства Александра Жиркевича, который написал Илья Репин (1844-1930), а также две картины авторства Василия Верещагина (1842-1904) - портрет художника Руфина Судковского и этюд "Монахиня. Послушница Вологодского женского монастыря" <...>. Также у гостей павильона "Рабочий и колхозница" будет возможность познакомиться с керамикой, которую расписывал Пабло Пикассо (1881-1973). Среди работ испанского и французского мэтра ваза "Сова", а также декоративные панно "Голова быка" и "Танец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка пройдет с 31 июля по 3 ноября, на ней будет представлено 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных с конца XVIII века по 70-е годы XX века. Это натюрморты, портреты, пейзажи, керамические вазы и панно. Все работы входят в коллекцию Ульяновского областного художественного музея и в Москве в этом составе будут выставляться впервые. Мероприятие приурочено к 80-летию ВДНХ, которое отмечается в этом году.

Выставка организована в рамках программы межмузейного обмена "Резидент". Уточняется, что для гостей экспозиции действуют все льготы, существующие в рамках выставочной программы ВДНХ, кроме того, по будням с 11:00 до 15:00, а также в третье воскресенье каждого месяца в течение всего дня вход на выставки проекта "Резидент" бесплатный.

"Резидент" - программа российского межмузейного обмена, которая стартовала по инициативе ВДНХ весной 2018 года.