Художник Покрас Лампас расписал площадь в Екатеринбурге цитатами из манифеста Малевича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Уличный художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас (Арсений Пыженков) расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге цитатами из манифеста Казимира Малевича. Масштабную работу в более чем 6 тыс. кв. м художник сделал в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Площадь работы - 6686 кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета, которые отражают авангардистские течения начала 20 века. Каллиграфия заключает в себе цитату из манифеста Малевича", - сказали в пресс-службе, отметив, что смысл работы заключается в идее устремления в будущее и созидания прошлого.

"Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Вы в сетях горизонта, как рыбы! Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу", - отражено в работе Лампаса.