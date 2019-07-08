Вуди Аллен впервые поставил оперу в "Ла Скалa"

РИМ, 8 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Американский кинорежиссер Вуди Аллен дебютировал на оперной сцене в Милане. В театре "Ла Скала" прошла премьера его постановки одноактной оперы Джакомо Пуччини (1858-1924) "Джанни Скикки", завершающей триптих композитора, в который входят также "Плащ" и "Сестра Анджелика".

Ранее Аллен уже ставил это произведение, вдохновленное строфой из "Божественной комедии" Данте Алигьери (1265-1321), в оперном театре Лос-Анджелеса почти 10 лет назад. Для итальянской сцены режиссер адаптировал весь спектакль: действие из XIII века он перенес в середину прошлого века, рассказав в стиле фильмов неореализма историю богатенького дядюшки, который, умирая, оставляет все в наследство монастырю, чем не на шутку злит своих бедных родственников. Для итальянской публики Аллен несколько изменил и финал, который как нельзя лучше отражает его собственное чувство юмора и иронию, столь присущие его фильмам.

Аллен признался, что "счастлив работать в таком символичном месте, как "Ла Скала". Ради постановки он даже прервал работу над своим новым фильмом. "Если бы кто-нибудь мне сказал, что я приеду в качестве режиссера в "Ла Скала", я бы ответил, что это сумасшедшая и абсолютно нереальная идея", - поделился Аллен. Примечательно, что в "Ла Скала" он работал с одаренными студентами Академии театра. Театральные подмостки также не чужды Аллену, который начинал свою карьеру как драматург. Его пьесы с успехом шли на Бродвее, где он нередко выступал в качестве режиссера-постановщика и актера.

В свои 83 года и с почти шестью десятками фильмов за плечами, среди которых оскароносный "Энни Холл"(Annie Hall, 1977), режиссер не собирается почивать на лаврах. "Я - человек, который придерживается активного образа жизни", - пошутил мастер и рассказал, что через две недели начнутся съемки новой картины. Тогда как выход на широкое экраны его последнего фильма запланирован на октябрь.

Перемены в "Ла Скала"

Идея привлекать знаменитых постановщиков для работы в Академии принадлежит нынешнему художественному руководителю "Ла Скала" Александру Перейре. Недавно Совет директоров театра во главе с мэром Милана Джузеппе Салой постановил не продлевать с ним контракт, который истекает в феврале 2020 года. Однако благодаря достигнутому компромиссу Перейра останется в театре до середины 2021 года, "передавая дела" на протяжении года новому худруку, которым с середины 2020 года по окончании контракта с Венской оперой станет французский арт-менеджер Доминик Мейер.

Перейра недавно оказался в центре скандала, когда договорился с принцем Саудовской Аравии о финансировании театра в обмен на возможное вхождение новых инвесторов в Совет директоров учреждения. Однако сделка возмутила многих в Италии и сорвалась, а австриец, бывший директор Зальцбургского фестиваля, впал в немилость.