Фестиваль славянского искусства "Русское поле" в Москве соберет 1,8 тыс. участников

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Почти 1,8 тыс. творческих коллективов и мастеров народных промыслов из 57 регионов России подали заявки на участие в VIII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле", который пройдет 20 июля на территории московского музея-заповедника "Коломенское". Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Фестиваль "Русское поле" вызывает очень большой интерес не только у жителей Москвы, но и у наших гостей - многие приезжают специально, чтобы познакомиться со славянской культурой. В этом году заявки поданы из 57 регионов нашей страны, общее количество заявленных участников - 1798, из них 52 - региональные творческие коллективы, восемь военных оркестров, шесть театров, более 300 мастеров художественных промыслов и товаропроизводителей", - сказал Сучков.

По данным организаторов, в прошлом году фестиваль посетили более 150 тыс. человек, устроители надеются повторить успех. На площадке "Поляна сказок" гостей будут ждать артисты в образах героев традиционных сказок - Левша, Хозяйка Медной горы, Матушка Зима и Снежик, Царь Горох, Алеша Попович и другие. Также можно будет посетить "Ярмарочную площадь" и "Музыкальное подворье". Хедлайнерами станут хор Сретенского монастыря, группы "Хор Турецкого", "Песняры" и "Кватро", певица Юлия Савичева и другие артисты, отметил худрук и председатель жюри фестиваля Павел Овсянников.

На фестивале пройдет благотворительная акция "Белый цветок", в рамках которой дети подготовят поделки. Вырученные средства пойдут в пользу тяжелобольных ребят. В рамках конкурсной программы фестиваля выберут лучшие регион, хоровой и хореографический коллективы, народного мастера и трапезу.

На фестивале планируют поставить несколько рекордов. Десять стрит-арт-художников подготовят масштабное граффити на тему "Народы и этносы России". Для гостей "Русского поля" выступит самый большой духовой сводный оркестр, с которым выступят музыканты из Москвы, Подмосковья, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону, Сыктывкара.