Беглов пригласил музеи Петербурга участвовать в создании новых общественных пространств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду во время встречи с руководителями петербургских музеев в Государственном Эрмитаже предложил представителям музейного сообщества участвовать в создании новых общественных пространств в городе и формировании арт-парка на набережной Малой Невы.

Арт-парк в центре Петербурга расположится на набережной Малой Невы недалеко от Петропавловской крепости, стрелки Васильевского острова и Государственного Эрмитажа вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала. В новой культурной зоне планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплексы, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.

"Мы объявили конкурс на название этого парка и сейчас объявляем конкурс на наполнение подземного пространства - что там должно быть. Я попросил бы вас тоже подключиться, чтобы решить, как спроектировать, как построить, потому что это очень важная площадка: это нужно один раз сделать на десятки лет", - сказал Беглов.

Как отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, сейчас в Петербурге происходит "очень серьезная урбанистическая реформа". "Это меняет облик города, и мы тоже хотели бы принимать в этом участие", - сказал Пиотровский.

Беглов рассказал на встрече, что в Петербурге готовятся к реализации несколько проектов по созданию общественных пространств, в том числе в районе Главпочтамта и в Таврическом саду.