Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" открывается в городе над Двиной

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Представители 42 государств примут участие в XXVIII международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", который торжественно откроется в четверг в Летнем амфитеатре.

За два дня до официального открытия культурного форума здесь состоялась церемония поднятия флага фестиваля. Такого права были удостоены обладатель Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" румынский певец Марчел Рошка и прошлогодний победитель международного детского музыкального конкурса в Витебске Александр Балабанов из Украины. Участников и гостей фестиваля напутствовали представители городских властей и дирекции фестиваля, отметив, что поднятый над городом фестивальный символ олицетворяет собой значимость форума как фестиваля мира и творчества. "Пусть каждый участник найдет свою изюминку в программе нынешнего фестиваля и обязательно возвращается в Витебск", - отметил глава дирекции фестиваля Глеб Лапицкий.

Торжественная церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля, а дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Лейтмотивом фестиваля искусств станут темы малой родины и 75-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В этом году распоряжением президента страны Александра Лукашенко витебский творческий форум был признан культурным событием, позволяющим открыть безвизовый въезд на дни проведения фестиваля. При наличии билета на его мероприятия зарубежные гости в период с 1 по 20 июля могут въезжать в Белоруссию через все пункты пропуска без виз.

Конкурс молодых исполнителей

Традиционно центральным событием международного фестиваля искусств в эти дни станет конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск". В нем принимают участие молодые артисты, уже ставшие лауреатами и дипломантами национальных конкурсов. Как и в предыдущие годы, их выступление в Витебске пройдет в сопровождении Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Белоруссии, профессора Михаила Финберга. В этот раз на сцену Летнего амфитеатра выйдут 18 молодых исполнителей, Российскую Федерацию на конкурсе представит певец Иван Дятлов. Международное жюри конкурса возглавит народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.

Обладатель Гран-при получит специальный приз "Лира" и денежную премию в $20 тыс. Первая премия оценена в $15 тыс., вторая - $10 тыс. и третья - $5 тыс. Представители Белоруссии пять раз становились обладателями Гран-при витебского фестиваля, Югославии - четыре раза, Украины и России - по три раза. Македония дважды выигрывала конкурс, по одному разу победителями становились Израиль, Литва, Хорватия, Польша, Мексика, Казахстан, Румыния.

Специальная премия

В рамках торжественного открытия фестиваля Лукашенко вручит специальную премию президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию". В этот раз ее получит украинская певица Таисия Повалий. Эта награда вручается деятелям культуры и искусства, творческим коллективам, организациям, внесшим значительный вклад в укрепление международного культурного сотрудничества, пропаганду достижений и образцов мировой художественной культуры, основанных на гуманистических идеалах и ценностях.

В различные годы ее обладателями становились Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев, "Песняры", Игорь Лученок. Первым же лауреатом награды в 2005 году стал российский композитор Андрей Петров. Также в ходе церемонии будет награжден победитель детского эстрадного конкурса "Витебск", в котором приняли участие представители 21 страны.

День Союзного государства

Ряд культурных проектов будет реализован в День Союзного государства Белоруссии и России, который пройдет 12 июля. В художественном музее Витебска откроется несколько выставок, где, в частности, можно будет увидеть реплику Большой императорской короны, экспозицию, посвященная образу Александра Невского в художественном творчестве. К 175-летию со дня рождения Ильи Репина в музее-усадьбе художника "Здравнево" пройдет тематическая дискуссия о сохранении общего культурного пространства Белоруссии и России. В программе также концерт "Союзное государство приглашает", основой которого станет празднование 50-летия творческой деятельности ансамбля "Песняры".

В целом программа фестиваля искусств предполагает проведение более сотни мероприятий: концертов, выставок, спектаклей. Насыщенной обещает быть программа "Театральные встречи - 2019" с участием российских и белорусских театров. 11 спектаклей кукольных театров Белоруссии, РФ и Украины составят программу "Кукольного квартала". Впервые в Витебске состоится танцевальный фестиваль Dream Dance Fest, участники которого будут выступать 12 часов подряд. За это время зрители смогут увидеть около 140 номеров.

На главной фестивальной площадке в дни фестиваля состоится более десятка концертов звезд эстрады, в том числе Валерия Леонтьева, Надежды Кадышевой, Стаса Михайлова. Специальной гостьей нынешнего музыкального форума станет София Ротару.

Первый фестиваль в Витебске прошел 18 июля 1992 года. В нем приняли участие молодые исполнители из Белоруссии, России и Украины, Польши, Австралии, Канады и США. Тогда смотр был только музыкальным, лауреатами Гран-при и первого приза конкурса стали ВИА "Песняры" и украинский певец Алексей Берест.