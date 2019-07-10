Оригинальную версию балета "Жизель" представит в Москве фестиваль имени Чехова

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль (МТФ) им. А. П. Чехова, который проходит в Москве в 14-й раз, в четверг представит зрителям одно из знаковых названий своей программы - оригинальную версию балета "Жизель" в постановке известного современного хореографа Акрама Хана. Показы спектакля в исполнении Английского национального балета пройдут с 11 по 14 июля на Новой сцене Большого театра России, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Чеховский фестиваль, который проходит с 14 мая, включил в свою программу 22 спектакля из России, Австрии, Германии, Китая, Франции и других стран. Так вот, балет "Жизель" в постановке Акрама Хана, который сегодня впервые увидят москвичи, стал самым масштабным спектаклем фестивальной афиши - в нем занято 100 актеров", - сказала собеседница агентства.

Она обратила внимание на то, что постановщик "Жизели" Акрам Хан - один из самых известных и востребованных хореографов нового поколения.

"За 10 лет мастер индийского стиля катхак поставил и станцевал несколько спектаклей, которые стали сенсацией", - отметила представитель пресс-службы фестиваля. Она уточнила, что Хан виртуозно соединяет техники древнего индийского танца и современной хореографии, он дважды выходил на сцену с легендой мирового танца - французской балериной Сильви Гиллем, заставил впервые танцевать еще одну француженку - драматическую актрису Жюльет Бинош.

В 2016 году художественный руководитель Английского национального балета Тамара Рохо пригласила хореографа для эксперимента с величайшим романтическим балетом XIX века - "Жизель". И Акрам Хан создал спектакль на музыку Винченцо Ламаньи по оригинальному балету Адольфа Адана, рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в версии Хана Жизель оказывается отверженной девушкой-мигранткой. Она уже познала жизнь, но сохранила чистоту души. Вместо живописной деревни и кладбища зрителя ждет палаточный лагерь и заброшенный завод. В музыке и танце проявятся восточные мотивы, а на пуанты танцовщики встанут лишь во втором действии.

Спектакль удостоен премии Лоренса Оливье. "Мурашки по спине, отвисшая челюсть и слезы" - таковы отзывы британских критиков", - процитировала представитель пресс-службы Чехов-феста. Она добавила, что XIV Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова продлится до 21 июля и завершится мировой премьерой спектакля "Семь притоков реки Ота" в постановке знаменитого канадского режиссера Робера Лепажа.