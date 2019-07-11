Консультации с СТД по новому худруку Театра имени Волкова не проводились

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) России не обладает информацией о кандидате на пост художественного руководителя Театра драмы имени Волкова, сообщила в четверг пресс-служба на сайте СТД.

Ранее сообщалось, что затяжной конфликт в этом театре закончился громкими кадровыми решениями. В начале июля Мединский объявил об увольнении директора театра Алексея Туркалова, художественный руководитель Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.

"Сообщаем, что каких-либо консультаций с Союзом театральных деятелей России не проводились, имя кандидата на пост художественного руководителя Театра имени Волкова для театрального сообщества остается неизвестным", - говорится в заявлении. ТАСС запросил комментарий пресс-службы Минкультуры.

7 июля министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что 19 августа представит вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым нового художественного руководителя Театра драмы имени Волкова.

О театре

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Марчелли является худруком с 2011 года.

Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина. К работе он приступил в январе 2019 года. Туркалов ранее возглавлял Владивостокский цирк, был директором Хабаровского краевого театра драмы.