Памятник Лермонтову установят в бывшем имении семьи поэта в Липецкой области

ТАСС, 11 июля. Празднование 205-летия со дня рождения русского поэта Михаила Лермонтова пройдет в Становлянском районе Липецкой области, где располагалось имение его семьи. В честь Лермонтова обустроят сквер, в котором установят памятник поэту, сообщил ТАСС глава Лукьяновского сельского поселения, на землях которого находилось имение, Евгений Черных.

"К юбилею Лермонтова в Лукьяновке создадим сквер и в нем установим двухметровый памятник поэту. Михаил Юрьевич будет изображен в бурке, с саблей в руке. Из областного бюджета на эти цели нам выделено 1,5 млн рублей, из них 1 млн рублей - на памятник поэту", - сказал Черных.

В Лукьяновское сельское поселение входит деревня Кропотово, где располагалось имение семьи Лермонтовых. В годы Великой Отечественной войны деревня была в оккупации, фашистские захватчики сожгли усадебный дом, до наших дней сохранились некоторые деревья бывшего парка, тополиная аллея.

Как сообщила ТАСС заведующая библиотекой сельского поселения Александра Архипова, имение в Кропотове купил дед поэта, потом оно перешло к его отцу. "Сохранилась тополиная аллея, по которой Михаил бегал к речке Любашовке. Тополь, на котором Лермонтов вырезал вензель "МЮЛ", спилили в начале Великой Отечественной войны, но от его корней выросли высокие пять тополей", - сказала собеседница агентства.

Празднование 205-летия со дня рождения Лермонтова отметят в Кропотове 15 октября. Архипова сообщила, что для гостей приготовят угощение по старинным рецептам семьи поэта, которые сохранили старожилы деревни. "Испечем булочки по рецепту бабушки поэта, Анны Васильевны, который мы держим в секрете, сварим рисовую кашу по их семейным традициям, а также их любимую овощную окрошку, чай на травах и компот", - добавила заведующая библиотекой.

Михаил Лермонтов (1814-1841) - русский поэт, прозаик, художник, автор поэм "Мцыри", "Демон", "Кавказский пленник", "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" и многих других. Среди его прозаических произведений наиболее известны сборник "Герой нашего времени", "Княгиня Лиговская", "Вадим" и другие.