Петербургский фестиваль "Опера - всем" соединит архитектуру с оперной классикой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Отечественная и мировая классика будет представлена на сценах под открытым небом на VIII Санкт-Петербургском международном фестивале "Опера - всем", который в Год театра выглядит по-особому впечатляющим. Первой его площадкой станет в пятницу Соборная площадь Петропавловской крепости, где прозвучит опера Петра Чайковского "Орлеанская дева", сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело.

"Фестиваль набирает силу, по традиции включает шедевры русской и мировой классики, и мы уже думаем о сотрудничестве с зарубежными фестивалями для совместной постановки", - сказал маэстро, под управлением которого пройдет спектакль-открытие. По его словам, за годы проведения фестиваля организаторам удалось сформировать большую базу солистов. Среди них есть певцы Мариинского и Михайловского театров, "Зазеркалья", "Санкт-Петербург оперы". "Нашей особенной гордостью являются молодые и талантливые солисты театра "Мюзик-холл", которые постоянно совершенствуют профессиональное мастерство и делают успехи", - отметил Мастранджело.

Фестиваль выполняет важную просветительскую и социальную миссию, предоставляя всем желающим возможность безвозмездно приобщиться к выдающимся произведениям оперного искусства. Таких постановок за все годы уже было около 30, и постоянно это новые названия. Как утверждают организаторы, некоторые из фестивальных постановок собирали зрительскую аудиторию до 12 тыс. человек, для каждого спектакля выбирается та или иная архитектурная достопримечательность, которая вовлекается в действие как часть естественной декорации.

Так, "Богему" Джакомо Пуччини артисты покажут в Александровском парке перед театром "Мюзик-холл", а "Майскую ночь" Николая Римского-Корсакова разыграют в ЦПКиО имени С. М. Кирова перед Елагиноостровским дворцом. Череду показов увенчает 21 июля "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини. Спектакль пройдет на Парадном плацу Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село". На эту постановку приглашен театральный режиссер и художественный руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай (Австрия).

Финансовую поддержку фестивалю оказывает Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Председатель комитета Константин Сухенко, выступая на пресс-конференции, назвал этот оперный марафон одним из самых демократичных проектов в культурном пространстве города.