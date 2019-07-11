Павел Лунгин отметит свое 70-летие вдали от России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Народный артист России Павел Лунгин в пятницу отмечает свое 70-летие. Однако желающих лично поздравить режиссера ждет разочарование, - день рождения он празднует за границей.

"Уехал в Черногорию, будем отмечать очень скромно, самым близким кругом - родные, друзья, всего человек 15, - сказал Лунгин ТАСС. - Если вдруг надумаем делать праздник для всех, устроим его в Москве в сентябре".

По словам режиссера, он работает над международным проектом, название которого пока не озвучивает. "Кроме того, хочу сделать сериал по книге Евгении Гинзбург "Крутой маршрут", - пояснил Лунгин.

Павел Лунгин родился в Москве, в семье сценариста Семена Лунгина и филолога Лилианны Лунгиной, благодаря переводу которой история о Малыше и Карлсоне стала известна в России. В 1971 году он окончил отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ, затем - режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

В кино Лунгин дебютировал как сценарист в 1976 году - семейным фильмом "Все дело в брате". Затем по его сценариям были сняты ленты "Конец императора тайги" и "Непобедимый".

Лунгин - лауреат Каннского фестиваля. Он получил приз в 1990 году за свой первый фильм "Такси-блюз" с Петром Мамоновым в главной роли. Этот актер снимался и в его лентах "Остров" и "Царь". Также среди самых известных картин режиссера - "Луна-парк", "Свадьба", "Олигарх", "Бедные родственники", "Дело о "Мертвых душах", "Дирижер", сериал "Родина" и лента "Братство", которая вышла в прокат в 2019 году.