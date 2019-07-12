Художники со всей России представили стрит-арт работы в парке Судака

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Художники из разных регионов России, участвующие в форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", в пятницу провели стрит-арт фестиваль Cube of fame в крымском Судаке, выставив свои работы в городском парке, сообщили журналистам в пресс-службе форума.

"12 июля в Судаке в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" прошел стрит-фест Cube of fame. В нем приняли участие 30 современных художников из разных регионов страны. Местом для рисования граффити стали восемь специальных кубов в городском саду - одном из наиболее посещаемых местными жителями и туристами мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на двухметровых кубах художники нарисовали свои работы, и граффити останутся в парке после завершения фестиваля. "Я считаю, что главная идея фестиваля - показать городу, что стрит-арт - не вандализм, а современное искусство. Это своеобразная рефлексия для города с единственной целью - преобразить пространство вокруг и показать, что такое уличный арт. Я уверен, что у нас это получилось", - приводятся в сообщении слова куратора одной из профессиональных школ форума, художника Александра Милицина.

Фестиваль прошел в рамках девятой смены фестиваля "Таврида", которая посвящена уличному искусству. Ранее сообщалось, что в ней участвуют более 400 кураторов и продюсеров художественных событий, современных художников и скульпторов, реставраторов, теоретиков и арт-критиков в возрасте от 18 до 35 лет.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдут шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".