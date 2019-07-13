Фильм Балагова "Дылда" удостоен премии на кинофестивале в Армении

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса" на завершившемся в субботу в Армении международном кинофестивале "Золотой абрикос". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Главный приз в номинации "Международное полнометражное кино" в этом году уедет в Великобританию. Жюри отдало "Золотой абрикос" фильму Ричарда Билингейма "Рей и Лиз". Картина россиянина Кантемира Балагова "Дылда" удостоилась второго места", - сообщили в пресс-службе.

Председатель жюри, российский режиссер Александр Миндадзе, поблагодарил создателей фестиваля, отметив, что "Золотой абрикос" отличается разнообразием программы и наличием очень качественного кино.

Торжественная церемония вручения "золотых" и "серебряных" абрикосов, и других почетных наград призерам XVI международного кинофестиваля "Золотой абрикос" прошла в кинотеатре "Москва" в центре армянской столицы.

В конкурсной программе были представлены 100 картин более чем из 30 стран мира. Кинофестиваль признан одним из самых престижных в регионе. Первый кинофорум состоялся в 2004 году.