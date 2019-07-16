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Татьяна Васильева озвучит возлюбленную почтальона Печкина в "Простоквашино"

Героиню народной артистки России зовут Маргарита Егоровна, она - няня сестры Дяди Федора

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Народная артистка РФ Татьяна Васильева озвучит новую героиню мультсериала "Простоквашино" - возлюбленную почтальона Печкина, сообщила во вторник пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

"Народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева озвучит новый персонаж мультсериала "Простоквашино" - няню сестры Дяди Федора. Героиню зовут Маргарита Егоровна, и она появится в сюжетной линии фильма в сентябре этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Васильева уже приступила к работе. "Моя героиня смешная, она не похожа на нянь, которые были в других мультфильмах, есть возможность проявить характер. Для актера это отдушина - озвучивать мультфильмы, и будет здорово, если моего персонажа будет больше", - цитирует ее пресс-служба.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. За два года создатели планируют выпустить 30 новых серий, в которых героев озвучивают Гарик Сукачев (Шарик), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова (мама Дяди Федора). Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж Антону Табакову.

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РоссияВасильева, Татьяна Григорьевна
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