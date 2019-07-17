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Repubblica: умер писатель Андреа Камиллери

Прозаику было 93 года, он известен своей серией романов о полицейском комиссаре Монтальбано
Андреа Камиллери AP Photo/Alessandra Tarantino
Описание
Андреа Камиллери
© AP Photo/Alessandra Tarantino

ТАСС, 17 июля. Итальянский прозаик Андреа Камиллери умер в Риме в возрасте 93 лет. Об этом в среду сообщила газета La Repubblica.

В июне писателя госпитализировали с сердечным приступом в больницу Санто-Спирито.

Андреа Камиллери являлся одним из наиболее популярных современных итальянских создателей детективов, известен своей серией романов о полицейском комиссаре Монтальбано.

В 2015 году Камиллери стал лауреатом "Премии им. Н. В. Гоголя в Италии" за вклад в искусство слова и за верность лучшим традициям мировой классики детективного жанра.

Андреа Камиллери родился 6 сентября 1925 года в городке Порто-Эмпедокле, в провинции Агридженто (Сицилия), но много лет жил и работал в Риме.

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