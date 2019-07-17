"Монумент будущим звездам" Зураба Церетели установили во внутреннем дворе ГИТИСа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Художник-монументалист, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели передал в дар Российскому институту театрального искусства (ГИТИС) скульптурную композицию "Монумент будущим звездам". Его установили во внутреннем дворе института в Малом Кисловском переулке.

"У нас была мечта, чтобы здесь появился настоящий большой монумент, - отметил на торжественном открытии памятника ректор института Григорий Заславский. - Некоторое время назад я побывал в Переделкине, в доме-музее Зураба Константиновича Церетели, там есть серия работ, сделанных <...> из металлолома. Одна из них запала мне в душу".

По словам ректора, он написал письмо скульптору с просьбой передать работу институту и получил положительный ответ.

Монумент представляет собой большую золотую звезду на темном фоне. Скульптура выполнена около пяти лет назад в технике выколотки из меди.

Церетели поделился, что готов к дальнейшему сотрудничеству с институтом. "Я не знал, что это может быть началом целой скульптурной галереи в нашем дворике. Нам предстоит большая программа по благоустройству, если получится в рамках этой программы - я только за", - добавил Заславский.