По Тамбову начал курсировать первый в России литературный автобус

ТАМБОВ, 18 июля. /ТАСС/. Тамбов стал первым городом России, где появился литературный автобус. Транспорт, в котором можно услышать отрывки произведений молодых современных авторов, отправился в четверг в первый рейс по самому протяженному городскому маршруту - №1.

Литературный автобус является частью большого проекта "Почитай", цель которого поддержать молодых современных писателей и поэтов. В минувшем году проект получил грант в размере 200 тыс. рублей на молодежном форуме "Таврида". Необычный дизайн автобуса, выполненный в красно-черных оттенках, разработала тамбовская участница форума Ольга Слезина.

Она уточнила, что проект "Почитай" в разных формах сегодня активно реализуется и в других городах страны. "[Вслед за Тамбовом] такие же автобусы до конца года мы планируем запустить в Волгограде и Сургуте", - сказала ТАСС Слезина.

По ее словам, для этого проекта организаторы отобрали 40 лучших произведений молодых авторов со всей страны - 30 поэтов и 10 прозаиков. Их озвучил театральный актер Влад Арсланбеков из Башкортостана. "Услышать их можно будет между объявлением остановок. Те, кто пожелает прослушать произведение полностью, смогут просто отсканировать QR-код, которые расклеены по всему салону", - сказала она.

Литературный автобус будет работать на маршруте до 1 ноября.