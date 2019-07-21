Театр Комиссаржевской представил спектакль "Дон Жуан" на главной сцене Пекина

ПЕКИН, 21 июля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Санкт-Петербургский Государственный академический театр имени В. Ф. Комиссаржевской представил в Пекине спектакль "Дон Жуан". Постановка была сыграна в Национальном центре исполнительских искусств, расположенном в центре города рядом с площадью Тяньаньмэнь.

На протяжении двух дней пекинских гастролей - 19 и 20 июля - спектакль собирал полные залы. Большую часть зрителей составили граждане Китая. Несмотря на языковой барьер - в зале были установлены экраны с бегущей строкой на китайском языке - публика активно реагировала на постановку, продолжительность которой составила более 2,5 часов.

"Я очень люблю российский театр", - сказала во время антракта в беседе с корреспондентом ТАСС китаянка Бай Цзывэй. "В прошлом году я путешествовала по России, была в Москве и Санкт-Петербурге, - продолжила девушка. - Поэтому при любой возможности я не упускаю шанс прикоснуться к российской культуре".

Взгляд со сцены

Как сказал ТАСС исполнитель роли крестьянина Пьеро Родион Приходько, "очень здорово, когда огромный зал и он полный". "Это всегда приятно", - подчеркнул актер.

На вопрос о том, как встретила спектакль пекинская публика, Приходько ответил, что существуют некоторые отличия между российским и китайским зрителем. "Такое ощущение, что разница между нами - наивность в восприятии, непосредственность. Зрители здесь [в Китае] реагируют на какие-то безусловные вещи, пластические шутки, не речевые", - продолжил актер.

Он также добавил, что "китайцы чем-то похожи на российского зрителя, который приезжает в Санкт-Петербург в летний период". "Он несколько отличается от питерского, более строгого зрителя. Однако непосредственность и своего рода детскость всегда приятна", - указал Приходько и добавил, что китайский зритель - "это всегда благодарный зритель".

"Думаю, что гастроли в Пекине будут еще не раз, - отметил актер. - Мы еще приедем. Надеюсь, что вы нас еще увидите".

Дон Жуан

Комедия в пяти актах Жан-Батиста Мольера "Дон Жуан" была написана в 1665 году. Первая постановка состоялась 15 февраля 1665 года в театре Пале-Рояль в Париже.

В России комедию впервые поставил Александринский театр в Санкт-Петербурге 5 мая 1816 года. Премьера в театре Комиссаржевской состоялась 30 января 2004 года.