Концерт-посвящение Александре Пахмутовой пройдет в Аптекарском огороде 28 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Солисты Государственного академического Большого театра и "Геликон-оперы" выступят на концерте-посвящении Александре Пахмутовой, который состоится в воскресенье, 28 июля, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается во вторник на информационном портале мэра Москвы.

"На сцене выступят солисты "Геликон-оперы" Вера Кононова (сопрано) и Константин Бржинский (баритон), а также Станислав Мостовой (тенор) из Большого театра. Они исполнят песни Тихона Хренникова, Матвея Блантера, Микаэла Таривердиева. Также прозвучат композиции Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова", - говорится в сообщении.

Концерт начнется в 20:00 мск. Он приурочен к предстоящему 90-летнему юбилею композитора, который она отметит в ноябре.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка Нижне-Волжского края (ныне район Волгограда). Окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Написала музыку для более чем 400 песен, среди наиболее известны "Нежность", "Белоруссия", "Поклонимся великим тем годам", "Команда молодости нашей", "Трус не играет в хоккей". Песни Пахмутовой входили в репертуар Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и других артистов.