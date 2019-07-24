Более 50 режиссерских дебютов претендуют на получение субсидии от Минкультуры

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Экспертный совет Минкультуры по игровым национальным фильмам допустил 51 ленту кинорежиссеров-дебютантов к презентации своих проектов, которая состоится 31 июля. Об этом в среду сообщается на странице департамента кинематографии Минкультуры.

"Питчинг (презентация кинопроекта) проводится на третьем этапе отбора организаций кинематографии - получателей субсидий на производство национальных игровых фильмов. На презентации кинопроекта обязательным условием является защита его режиссером, автором сценария, продюсером, а также предполагаемыми актерами будущего фильма", - говорится в сообщении.

Два отдельных конкурса проводятся для режиссеров-дебютантов, получивших профильное образование за счет государственного бюджета (8 проектов) и прочих участников, представляющих свои первые работы (43 проекта).

Как сообщала ранее директор департамента кинематографии Ольга Любимова, отдельный конкурс для выпускников бюджетных учебных заведений проводится в этом году впервые в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.