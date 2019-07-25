Райкин заявил, что "Сатирикон" останется федеральным театром и сменит директора

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин отказался реализовывать идею государственно-частного партнерства, театр сохранит федеральный статус. Как режиссер и актер сообщил в четверг ТАСС, покидающий пост директор "Сатирикона" Анатолий Полянкин возглавит строящиеся сцены, которые станут самостоятельной площадкой.

Еще в конце 1990-х годов Райкин и директор театра Анатолий Полянкин предложили правительству РФ идею преобразования театра "Сатирикон" в частную автономную некоммерческую организацию с государственным участием. В итоге реализация инвестиционного проекта, который, в частности, предполагал строительство новых сцен, длится более 10 лет.

Райкин подтвердил ТАСС, что "Сатирикон" останется федеральным театром. "Таково мое убеждение и желание, а дальше мы будем как-то за это бороться", - отметил он.

Режиссер также добавил, что на место директора уже выбрана кандидатура, но на данный момент она находится на согласовании в Министерстве культуры РФ. "Я позаботился об этом заранее, и мы с Анатолием Евсеевичем [Полянкиным] сошлись. Этот человек уже работает в нашем театре, вошел в дела, эта фигура проверенная, отобранная придирчиво", - сказал худрук театра.

"Министерство культуры знает об уходе Полянкина с поста директора, - сказал ТАСС представитель пресс-службы ведомства. - У нас контракт с худруком театра, который по согласованию с Министерством уполномочен назначать директора театра".

Новый частный театр

Полянкин отметил ТАСС, что покинет пост директора 1 августа. "Поскольку теперь не будет государственно-частного партнерства, то отреконструированное здание Российского государственного театра "Сатирикон" так и останется в федеральной собственности, а те две театральные площадки, которые строились для государственно-частного партнерства, останутся частными. Я увольняюсь, ухожу из театра и становлюсь руководителем проекта, который продолжится, но будет развиваться в частном статусе. То есть соединения государственного с частным не произойдет, поскольку Константин Аркадьевич [Райкин] вышел из этого проекта", - сказал он.

По словам Полянкина, у этих двух театральных площадок будет административное и художественное руководство, техническая служба, но не будет постоянной труппы. "Труппа будет собираться под конкретный художественный проект. Площадки будут довольно высокого технического уровня. Кроме того, они будут предоставляться в аренду, использоваться под театральные фестивали и под коммерческую культурную деятельность", - отметил руководитель проекта.

Предполагается, что в деятельности нового театра смогут участвовать выпускники Высшей школы сценических искусств. "Мы хотим продолжать с Константином Аркадьевичем сотрудничать <…> Будем теперь стараться находить взаимоотношения на этих условиях, чтобы у "Сатирикона" все-таки появлялись постановки другого жанра, которые шли бы на этих сценах, потому что это было бы важно для театра", - подчеркнул он.

Инвестором проекта выступила компания "Арт-Инвест". Первая площадка получила рабочее название "Экспериментальный театр. Зал шоу-программ", а вторая - "Малая сцена", они обе будут иметь возможность трансформироваться под мероприятия разного плана. Как сообщил Полянкин, сдача площадок запланирована на конец весны 2020 года.