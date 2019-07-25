Создатель фильма "Мы" по роману Замятина рассчитывает, что он будет иметь успех за рубежом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Режиссер картины "Мы", снятой по роману-антиутопии Евгения Замятина, Гамлет Дульян сообщил в четверг ТАСС, что рассчитывает на успех ленты за границей.

"Книга является классикой во всем мире, поэтому мы не сомневаемся в международном потенциале картины", - сказал он.

По словам Дульяна, на данный момент картина находится "на этапе пост-продакшна: графика и звук". "Важной задачей для меня стало сохранение тех фундаментальных идей, что были заложены в книге, равно как и сделать акценты на характер персонажей, на внутренний конфликт главного героя. Я являюсь фанатом романа, поэтому мы относились к первоисточнику бережно. Над сценарием работали очень долго и вдумчиво, без спешки. Автор сценария, Александр Талал, скрупулезно подходил к адаптации произведения", - добавил он.

Дульян отметил, что очень доволен картиной, которая получается "атмосферной и многоплановой". "Также я планирую в ближайшее время съездить в город Лебедянь, посетить дом-музей Замятина. Я хотел бы по возможности познакомиться и пообщаться со всеми, так как все-таки мы снимаем не биографическую картину про Евгения Ивановича, а фантастический фильм по мотивам его романа", - сказал режиссер.

Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503. Герой живет в авторитарной системе, где у каждого жителя свой порядковый номер и униформа, считая такое существование идеальным. Но однажды случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает привычный уклад жизни. Премьера фильма в России запланирована на 24 сентября 2020 года.

Из биографии

Евгений Иванович Замятин родился 1 февраля 1884 года. Русский писатель, драматург, литературный критик. Автор повестей "Уездное", "Островитяне", романа-антиутопии "Мы". Окончил Санкт-Петербургский политехнический институт. Литературный дебют относится к 1908 году.

Настоящий успех ему принесла публикация в петербургском журнале "Заветы". Номер журнала с его повестью был арестован, а писатель выслан на Север. По северным впечатлениям были написаны повесть "Север" и рассказы "Африка", "Ела".